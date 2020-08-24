bidiyet uygulaması, Türkiye’nin en iyi diyetisyenlerinin hazırlamış olduğu beslenme programlarını sunuyor. Kilo verip sağlığına kavuşmak isteyenlerin diyetisyenlerle görüşmelerine gerek kalmadan diyet ile ilgili tüm bilgilere ve tariflere ulaşmalarını sağlıyor. Kişilerin fiziksel özellikleri ve bazal metabolizma hızlarına göre uygun planlar sunarak kişiyel özel diyet programı da çıkarıyor. Sağlıklı bir şekilde kilo vermek istiyorsanız, bidiyet mobil uygulamasını Android telefonunuza indirin.

bidiyet mobil uygulamasında uzmanlar tarafından hazırlanmış diyet programları ve detokslar bulunuyor. Kullanıcılar abone oldukları diyet programına profillerinden ulaşabiliyor. Türkiye’nin seçkin diyetisyenleri bidiyet uygulamasında. Diyetisyenlerin beslenme programlarına ulaşmak ve aralıklı açlık, ketojenik diyet, detoks programları ve çok daha fazla farklı beslenme planları ücretli. Kullanıcılar istedikleri diyetisyene abone olabiliyor, abone oldukları diyetisyenlerin düzenli olarak eklediği tüm diyetleri abone oldukları süre boyunca erişebiliyorlar. Ayrıca kullanıcılar satın alıma sunulan diyetleri tek paket olarak alabiliyor.

bidiyet Android diyet uygulamasında tarifler bölümünde diyet yaparken faydalanabilecek 200’e yakın video anlatımlı, 50’den fazla yazılı ve görsel anlatımlı yemek tarifi bulunuyor. Bu içerikler her geçen gün artıyor. Bloglarda diyetisyenlerin güncel beslenme bilgilerini paylaştıkları yazılar ve motivasyonu artıran öneriler bulunuyor.