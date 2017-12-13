Boks herkes için vazgeçilmez bir spordur. İzlemesi zevkli, rekabeti ise bir başkadır. Ancak siz bu eğlenceyi birde milyon dolarlık çeklerin oynandığı maçlarda yaşamalısınız. Eğer iyi bir boksör olmak ve ringin kralı olmak istiyorsanız Big Shot Boxing'i indirmek için daha ne bekliyorsunuz?

Kolay oynanabirlirliği ve 2 boyutlu yapısıyla farklı bir boks oyunu olan Big Shot Boxing, bir boksçunun kariyerinin en başından en sonuna kadar tanıklık etmenize olanak sağlıyor. Hemde bu boksçuyu siz yönlendirecek ve en büyük maçlarda siz kontrol edeceksiniz. Karakterinizin nasıl eğiteceğinize ve ilerleyeceğine siz karar vereceksiniz. En düşük liglerden başlayarak yükselen oyunda çeşitli turnuvalar da bulunuyor. Tüm dünyada ilgi ile takip edilen boks sporunun bir savaşcısı da neden siz olmayasınız?

Kendi dövüş stilinizi ve taktiklerini geliştirin. Ancak bunu yaparken rakibinizi de kontrol altında tutun. Eğer maç içerisinde bu ikisini yapabilir ve rakibinizi alt edebilirseniz, işte siz bu sporun en iyi savaşcısı siz olursunuz. Ayrıca ses ve müzikleriyle ilgi çeken Big Shot Boxing'te temel 2 vuruş stili ve 1 savunma stili bulunuyor. Ancak bunları doğru zamanda kullanmalı ve canınıza dikkat etmelisiniz. O halde lafı fazla uzatmayalım ve size bol şans dileyelim.