Mobil spor oyunları arasında yer alan ve tamamen ücretsiz olarak oynanan BIG WIN Baseball ile oyuncular mobil platformda beyzbol maçlarına katılıyorlar.

Hothead Games imzası ile geliştirilen ve yayınlanan yapımda dünyanın dört bir yanında sürükleyici beyznol maçlarına katılacak ve eğlenceli anlar yaşayacağız. Kendi beyzbol takımımızı kuracağımız ve geliştireceğimiz oyunda birbirinden farklı takımlara karşı beyzbol maçlarına katılacak.

1 milyondan fazla oyuncu tarafından hem Android hem de İOS platformunda oynanan yapımda oyuncular rekabet dolu maçlar eşliğinde keyifli vakit geçirecekler. Taraftar tezahüratları, oynanış mekanikleri ve içerikleri ile oyunculara kaliteli bir deneyim sunacak olan BIG WIN Baseball iki farklı mobil platformda oynanmaya devam ediliyor.

Oyun içerisinde ünlü oyuncular yer almıyor.