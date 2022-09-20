eFootball PES 2023 APK ile gerçekçi bir futbol deneyimi yaşayacağız.

Doğukan Çağlakpınar - 12 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

FIFA serisinin en büyük rakibi olarak bilinen Pro Evolution Soccer kısaca PES, her yıl olduğu gibi geçtiğimiz yıl da yeni bir oynanış yapısı ile karşımıza çıktı. Konsol, bilgisayar ve mobil platformda yayınlanan eFootball PES 2023 APK, beklentileri karşılamış gibi görünmüyor. Bir dönem FIFA'ya nazaran oyuncuları daha gerçekçi bir yapıda karşımıza çıkaran PES serisi, ne yazık ki aynı başarıyı geçtiğimiz yıl ki sürümünde ortaya çıkarmadı. Hideo Kojima'nın Konami'den ayrılmasından sonra epey kan kaybeden eFootball PES 2023 APK günümüzde milyonlarca oyuncu tarafından oynanıyor. Mobil platformda da tepkilerin odağı haline gelen eFootball 2023 APK ücretsiz olarak indirilip oynanabiliyor.

eFootball PES 2023 APK Özellikleri

Geliştirilmiş maç motoru,

Daha gerçekçi oyuncu davranışları,

Birbirinden farklı senaryolar,

Lisanslı kulüpler ve oyuncular,

Zengin içerik,

Orta derece mekanikler,

Serinin en geniş oyunlarından bir tanesi olarak karşımıza çıkan PES 2023 APK ücretsiz olarak lansmana çıktı. Bilgisayar, konsol ve mobil platformda büyük umutlar ile yayınlanan eFootball 2023 APK günümüze kadar oyuncuların tam olarak istediğini veremedi. Önceki dönemlere nazaran daha gerçekçi grafiklere sahip olan oyun, rekabet yüklü oynanışı ile kısa süre içerisinde milyonlarca kez indirildi. Ülkemizdeki oyuncular Football PES 2023 APK'da Türkçe spikerin olmamasını eleşitirken, diğer oyuncular ise oyunun mekaniklerinin yetersiz olduğunun altını çizdi. Ülkemizde ve dünyanın çeşitli yerlerinde oynanmaya devam edilen eFootball PES 2023 APK ücretsiz olarak dağıtılıyor.

Google Play üzerinde 3.6 gibi düşük bir inceleme puanına sahip olan eFootball 2023 APK, yayınlanan fragmanlar ile bizlerin iştahını epey kabartmıştı. 2021 yılını FIFA'nın gerisinde tamamlayan PES serisi, sıradaki sürümü ile FIFA'yı yakalayabilecek mi bekleyip göreceğiz.

eFootball PES 2023 APK İndir

Google Play üzerinde 100 milyon indirmeyi geride bırakan eFootball PES 2023 APK ücretsiz olarak indirilip online olarak oynanıyor. Birbirinden farklı oyunculara karşı mücadele etme fırsatı yakalayacağımız oyun da epey zengin bir içerik bizleri bekliyor olacak.