BIGSTAR Movies & TV ücretsiz film uygulaması, eleştirel beğeni toplayan bağımsız filmler ağırlıklı içerik sunuyor. Sadece Android platformunda 1 milyon indirmeyi geçen uygulama, cepten ücretsiz film izlemek isteyenler için ideal. Basit arayüzüyle filmleri bulmak kolay ve koyu mod seçeneğiyle filmleri ararken gözleriniz de yorulmuyor.

Ödül kazanmış bağımsız filmler, yabancı filmler, belgeseller, film festival kazananları, kısa filmler ve daha fazlasını bulabileceğiniz, Hollywood filmlerine yer verilmeyen ücretsiz film izleme uygulaması BIGSTAR Movies & TV, filmleri türlerine göre sıralıyor, oynatma listesi hazırlamanıza izin veriyor. Korku, gerilim, aksiyon, animasyon, çocuk ve aile, klasikler, biyografi ve daha birçok türde filmin yanında ödüllü ve en çok izlenen/popüler filmleri orijinal dilde izleyebileceğiniz uygulama, ücretsiz film izleme siteleri gibi reklamlar gösteriyor. Uygulamayı açmadan önce reklam engelleyiciyi açmanızda fayda var.

Her hafta yeni filmlerin eklendiği uygulama, Android TV, Akıllı TV, Chromecast, Amazon Fire TV, Roku ve daha birçok cihazdan izlemeye izin veriyor. Filmleri orijinal dilinde izlemeyi seviyorsanız, Hollywood filmleri aşığı değilseniz harika bir uygulama.