Zorlu parkurlarda yarışarak çeşitli engelleri aşabileceğiniz ve hünerlerinizi sergileyerek akrobatik hareketler yapabileceğiniz Bike Stunt Challenge, yüz binden fazla oyun severin keyifle oynadığı eşsiz bir oyundur.

Etkileyici 3 boyutlu grafikleri ve kaliteli ses efektleri ile oyun tutkunlarına sıra dışı bir deneyim sunan bu oyunda amaç, engellerin ve rampaların yer aldığı zorlu yarış pistlerinde motosikletinizle ilerleyerek en kısa sürede parkuru tamamlamak ve rakiplerinizi geride bırakarak birinci olmaktır. Oyunda motosikletle yapabileceğiniz birçok akrobatik hareket bulunmaktadır. Görsel bir şov yaparak rakiplerinizle mücadele edebilir ve yarışları kazanarak çeşitli ödüller kazanabilirsiniz. Sürükleyici özelliği ve macera dolu bölümleri ile sıkılmadan oynayabileceğiniz benzersiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyun içerisinde birbirinden güzel onlarca farklı motosiklet ve sayısız engelin yer aldığı birçok yarış pisti bulunmaktadır. Yarışlarda birinci olarak puan toplayabilir ve topladığınız puanlar ile yeni motorların ve pistlerin kilidini açabilirsiniz.

Mobil platformda simülasyon oyunları arasında kendisine yer bulan ve Android işletim sistemini içeren tüm cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalışan Bike Stunt Challenge, ücretsiz olarak sunulmaktadır.