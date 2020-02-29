Bilardo Federasyonu uygulaması ile Android cihazlarınız üzerinden Türkiye Bilardo Federasyonu’na dair güncel haberler, turnuvalar ve etkinlikler den haberdar olabilirsiniz.

Türkiye Bilardo Federasyonu’nun resmi mobil uygulaması olarak sunulan Bilardo Federasyonu güncel haberler, etkinlikler, ulusal ve uluslararası turnuvalardan haberdar olmanızı sağlıyor. Oldukça sade ve kullanışlı bir arayüz sunan uygulamada, alt kısımda yer alan menüden haberler, etkinlikler, masabu ve hesabım gibi özelliklere erişebiliyorsunuz.

Etkinlikleri takvim üzerinde işaretlenmiş olarak görüntüleyebileceğiniz Bilardo Federasyonu uygulamasında ana sayfada öne çıkan haberleri de inceleyebilirsiniz. İlerleyen zamanlarda lisans ve turnuva başvuru-takip özelliği de gelecek olan Bilardo Federasyonu uygulaması ücretsiz olarak sunuluyor.

Uygulama özellikleri