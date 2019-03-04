Bloop Games imzası ile geliştirilen ve iki farklı mobil platformda ücretsiz olarak oyunculara sunulan Birdy Trip bir arcade oyunudur.

Rengarenk anlar yaşayacağımız yapımda kuşlarımız ile karşımıza çıkan engellere takılmadan ilerlemeye çalışacağız. Flippy Bird’ü andıracak olan yapımda oyuncular kolaydan zora doğru ileryecekler. Tabii oyun içerisinde ilerledikçe farklı hava koşulları da bizleri bekliyor olacak. Bu hava koşulları arasında güneşli ve yağmurlu oyuncuların oldukça beğenisini kazanacak.

Tek dokunuşlu kontroller eşliğinde oynanabilecek olan yapımda renkli grafiklerin keyfini çıkaracak ve farklı misayonları aşmaya çalışacağız. Kolaydan zora doğru farklı bölümlerin yer aldığı oyunda engeller sürekli farklı boyutta ve türde karşımıza çıkacak.

İki farklı mobil platformda yayınlanan Birdy Trip, 100 binden fazla oyuncu tarafından ilgiyle oynannıyor. Yapım son güncellemesini 23 Temmuz 2018’de aldı.

İyi oyunlar dileriz.