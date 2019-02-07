BirGün Gazetesi uygulaması ile Android cihazlarınız üzerinden son dakika gelişmelerini takip edebilirsiniz.

Gündem, ekonomi, siyaset, spor, teknoloji ve son dakika gibi kategorilerdeki tüm gelişmeleri size aktaran BirGün Gazetesi uygulamasında, köşe yazarlarının günlük yazılarını da takip edebiliyorsunuz. Sade ve basit bir arayüz sunan BirGün Gazetesi uygulamasında, haber okuma sayfaları da göz yormayan bir tasarım sunuyor.

Önemli gelişmeleri anlık bildirimler ile size ulaştıran BirGün Gazetesi uygulamasında, haberleri ve köşe yazılarını sosyal medya platformlarında veya anlık mesajlaşma uygulamalarında paylaşabilmeniz de mümkün. Eğer siz de güncel gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız, BirGün Gazetesi uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri