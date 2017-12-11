Bitcoin, Android telefonunuzda oynayabileceğiniz reflekslere dayalı bir mobil oyun. Ketchapp’ın hazırladığı oyunda sanal olarak bitcoin madenciliği yapıyoruz. Bitcoin kazandıkça bilgisayarımızın donanımını güçlendirerek kazancımızı artırıyoruz.

Mobil platformda yer alan bitcoin kazanma oyunlarından biri olmadığını söylemek gerek. 2017’de popüler olan elektronik para birimi bitcoin’i satın alacak parası olmayanlar için hazırlanmış bir nevi heves giderici oyun. Oyunda ekrana seri şekilde dokunarak bitcoin kazanıyorsunuz. Mining işlemi için gerekli olan donanımı sürekli güncellemeniz gerekiyor. Aksi halde bitcoin kazanmak çok daha fazla zaman ve efor harcamanız gerekiyor. Seviye atladıkça gerekli olan yükseltmeler için para harcamıyorsunuz.