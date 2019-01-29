Biugo WhatsApp ve pek çok sosyal medya aracı için videolar oluşturabileceğiniz bir video efekt ve düzenleme uygulamasıdır. Biugo'da birçok eğlenceli ve şaşırtıcı konu bulacaksınız. İsterseniz WhatsApp durum videosunu yapın isterseniz de arkadaşlarınız için günaydı ve iyi gece dileklerinizi iletin.

Resimlerinizi kullanarak video oluşturmak için harika bir seçenek. Size ait sihirli efekt videosu oluşturmak için şablona fotoğraf ekleyin; Doğum günü, evlilik, sevgi, günaydın, iyi geceler ve diğer özel efekt şablonlarını kullanın. WhatsApp, ShareChat, Welike gibi sosyal medya araçları için videolar oluşturun ve bunları arkadaşlarınızla paylaşın.

Biugo ile ücretsiz çarpıcı fotoğraf efektleri oluşturabilirsiniz. Fotoğraflarınızı ekleyin, sizin için benzersiz ve ilginç fotoğraflar üretebilir. Yaptıklarınızı sosyal medyada kolayca ve hızlı bir şekilde paylaşın.

