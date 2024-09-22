Android cihazlarınızda kullanabileceğiniz Blackmagic Camera APK, basit arayüzü ve kapsamlı özellikleriyle kullanıcıların karşısına çıkan bir kamera uygulamasıdır.

Berkcan Aktürk - 2 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Blackmagic Camera APK, kullanıcı dostu özelliklere ve kapsamlı özelliklere sahip olan bir Android kamera uygulamasıdır. Kameranızın tüm performansını alabileceğiniz uygulama içerisinde, adeta bir SLR kamera kullanır gibi haz alacaksınız. Çekim bölümünde ISO, renk dengesi, diyagram ve daha birçok ayarlama bulunmaktadır.

Tüm bunların yanı sıra Blackmagic Camera, istediğiniz kadrajları doğru elde etmek için içerisinde çeşitli lens stillerini barındırmaktadır. En yüksek kalitede video kaydı yapabilir ve eşsiz fotoğraflar çekebilirsiniz. Sadece fotoğraflarda değil, aynı zamanda video çekimlerinizde çeşitli ayarlamaları veya FPS değerlerini ayarlayabilirsiniz.

Fotoğraflarınızı veya videolarını çektiğinize göre artık düzenleme aşamasına geçebilirsiniz. Evet, sadece bir kamera olarak kullanıcılara sunulmuyor; aynı zamanda uygulama içerisine entegre düzenleyiciyi de kullanıcılara sunmaktadır.

Blackmagic Camera APK İndir

Telefonunuzda halihazırda bulunan kamera uygulamasına seçenek olabilecek Blackmagic Camera APK'yı indirerek, siz de hem fotoğraf hem de video kayıtlarınızda eşsiz görüntüler alabilirsiniz.

Kullanıcı dostu arayüze sahip olmasıyla birlikte kullanıcıların işlemlerini yaparken zorlanmaması hedeflenmiştir. Neredeyse her özelliğe ana ekranda erişebilir ve ayarlamaları yapabilirsiniz. Kayıtlarınız için alt kısmın en ortasında bulunan yuvarlak tuşa basabilir, boyutunu ekrana dokunarak ayarlayabilir ve kamera değerlerini özelleştirebilirsiniz.

Blackmagic Camera Uygulaması Özellikleri