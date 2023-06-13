Fotoğraf, video ve canlı etkinliklerinizi HD kalitesine ulaştırarak restore eden Wink APK, yeni nesil bir görüntü düzenleme uygulamasıdır.

Raşit Bütüner - 30 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Meitu China Limited’ın yapımcılığını üstlendiği Wink APK, görüntülerinizi HD kalitesine ulaştırarak onları pitoresk yapan bir uygulamadır. Video düzenlemelerinde de tercih edebileceğiniz Wink, yapay zeka onarımından faydalanarak tüm görüntü sorunlarını saniyeler içinde çözebilir. Standart sürümü ücretsiz olan Wink’e Google Play üzerinden sahip olabilirsiniz.

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Geceleri fotoğraf çekimlerinin belki de en büyük problemi ışıktan kaynaklanır. Ancak Wink sayesinde gece sahneleri geliştirerek hayallerinizdeki görüntüleri yakalayabilirsiniz. Uygulamanın şeffaflık ve gürültü giderici özellikleri ile artık daha açık ve hareketli görünebilirsiniz. Üstelik anime gibi filtre seçenekleri ile eğlenceli görüntülere sahip olabilirsiniz.

Wink’in kullanıcılarına sağladığı avantajlardan biri de video ekran görüntüsü özelliği olarak öne çıkıyor. Fotoğraf kalitesiyle eş değer olan ekran görüntüleri sayesinde videolarınızdan daha fazla verim alabilirsiniz. Aldığınız ekran görüntülerini ise orijinal fotoğraf çözünürlüğünde filtreleyerek düzenleyebilir ve rahatlıkla sosyal medya hesaplarınızda paylaşabilirsiniz.

Wink Özellikleri

Anılarınızı sakladığınız görüntülerde sakıncalı gördüğünüz yerleri Wink’ten yardım alarak restore edebilirsiniz. Gelişmiş efekt ve filtreleme özellikleri sayesinde cildinizde ya da vücudunuzda kusurlu olarak gördüğünüz bölgeleri istediğiniz forma kavuşturabilirsiniz.

Wink’in akıllı video renk uzmanı ile ham görüntülerinizi istediğiniz renk paletine göre zenginleştirebilirsiniz. Wink’in bu renk özelliği, videolarınızın estetik görünmesini sağladığı kadar duygu yüküyle zenginleşmesine yardımcı olur. Özellikle sinematik görüntüler peşindeyseniz Wink’in bu özelliğinden faydalanmak isteyebilirsiniz.