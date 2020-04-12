Bleach: Immortal Soul

Herkesin beklediği an sonunda geldi, Soul Pager'ınız çalıyor: Soul Society'deki heyecan verici maceraya başlayın. Orijinal hikaye, muhteşem özel savaş efektleri ve gerçekçi karakter ayarları! Soul Reapers'ınızı çeşitli yöntemlerle yükselterek ve geliştirerek takımınızı oluşturun.

Sıra tabanlı savaşlarda ve reflekslerin takımınızın başarılı olup olmadığını belirlediği oyunda çeşitli stratejiler kullanın. Kusursuz bir saldırı istemlerine hızla yanıt verdiğiniz için savaşlar dinamik hale gelecektir. Bleach evreninden en sevdiğin karakterleri kullanarak yeni bir takım kur.

Zafere ulaşmak için her Bleach karakterinin benzersiz özel hareketlerini kullanın. Özel hareketler orijinal Japon anime ses aktörleri tarafından tamamen yenilenerek dile getirilmiştir.