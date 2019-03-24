BLEACH Mobile 3D

Anime Classic Restorasyonu, Soul Reaper Agent'ın bir başka hikaye bölümü oyun haline getirildi. Orijinal Anime karakterleri, hikaye çizimi ve klasik beceri yeniden dönüyor: ilk orijinal MMORPG oyunu Bleach artık Android telefonlarınıza indirebilir ve arkadaşlarınızla kapışabilirsiniz.

13 Mahkeme Muhafız Kadroları Toplandı, Büyük Dövüş Duygularını Yaşayın. Bankai! Ichigo Kurosaki, Zanpakuto'yu salladığında gücü hissedin. Byakuya Kuchiki, Kenpachi Zaraki, Uryu Ishida gibi Klasik karakterleri kontrol edin. En güçlü kadroyu oluşturun ve şimdiye kadar görülen en gerçekçi anime savaşını deneyimleyin.

Kurosaki Kliniği, Urahara Mağazası, Rukon Bölgesi, Las Noches ve benzeri ünlü sahnelerde dövüşün ve Bleach hissiyatını sonuna kadar hissedin. İstediğiniz zaman İnsan dünyasını ve Hueco Mundo'yu Keşfedin, basit ve sıkıcı görev modundan kurtulun!