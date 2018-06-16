Bleach Ninja

Madara, Obito, Itachi, Kakashi ortaya çıktı, Sharingan tekrar uyandı. Takımınızı çalıştırın, tüm düşmanları yenmek için güçlü ninjutsu kullanın. Fırtınayı oluşturun ve düşmanlarınızı birer birer parçalayın. Pek çok Naruto Shippuden karakterine yer veren oyunda kıran kırana mücadaleye hazır olun.

En sevdiğiniz karakterler Naruto shippuden'den Naruto, Sasuke, Madara, Obito, Itachi, Kakashi, Boruto ve Sakura Haruno dahil olmak üzere savaşa katılıyor. İşe alınacak ve eğitilecek 100'den fazla popüler shinobis ve Ninja kahramanı bulunuyor. Şimdiye kadarki en güçlü Ninja savaşçısı olacak ve en güçlü olmak için eğitime başlamak için beklemeyin. Efsanevi takımı işe al ve inşa et.

Kale Rütbeleri'ne saldırın ve aynı zamanda kendi kalenizi koruyarak rekabet edin. Ülkenin dört bir yanından oyuncularla rekabet ederek en yüksek sıralamayı almayı deneyin.



