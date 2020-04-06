Blob.io oyunu Android işletim sistemine sahip cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir aksiyon oyunudur.

Blob.io çok oyunculu çevrimiçi bir oyun. Tüm düşmanlarınız gerçek birer insan. Bu yüzden oyun alanındaki en büyük virüs hücresi olmak için çeşitli stratejiler geliştirmelisin.

Oyuna küçük bir bakteri kabında virüs (blob) olarak başlıyorsunuz. Senden daha büyük oyuncuların hamlelerinden kaçınmalısın. Diğer oyuncuları avlayacak kadar büyümek için bol bol yemelisin. Bu sayede daha büyük bir damla haline gelirsin. Bu oyunda çok fazla eylem gerektiren yerler var bu nedenle maceranın peşini asla bırakmayacaksınız. Herkes bir anda çok büyük olabilir. Saldırının nereden geleceği beli olmaz o yüzden çok dikkatli olun. Her bölümden sonra deneyim puanı kazanırsınız. Bu puanlar hem seviye atlamanıza hem de bazı ek yetenekler (daha büyük görünüm ve özel yetenekler ) kazanmanıza yardımcı olacaktır. Sabırlı olun ve deneyimlerinizle kendinizi geliştirin. Çok fazla efor harcayacağınız oyunda hayatta kalmak için elinizden geleni yapın. Bağımlısı olacağınız efsane bir oyuna karşınızdayız. Siz de bu eğlenceye ortak olmak isterseniz oyunu indirip hemen oynamaya başlayabilirsiniz.

Oyunu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.