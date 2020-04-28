Clown Games tarafından geliştirilen ve basit yapısı ile oyuncular tarafından kolaylıkla adapte olunabilen Boas.io Snake vs City arcade oyunları arasında yer alıyor.

Yılan olarak şehrin altını üstüne getireceğimiz oyun içerisinde karşımıza çıkan nesneleri yiyerek toplayacak, yok etmek istediğimiz alanın ise etrafını dolaşarak kuyruğumuz arasına alacak ve yok edeceğiz.

Yıllar önce Symbian işletim sisteminde karşımıza çıkan bu yılan oyunu uzun bir aradan sonra daha modern bir yapı da oyunculara sunuldu.

Android ve iOS platformu üzerinde lansmana çıkan ve ücretsiz olarak indirilip oynanabilen yapım içerisinde oldukça ilgi çekici grafik açıları yer alıyor. Renkli yapısının yanı sıra farklı seviyelere de ev sahipliği yapan oyun her kesimden oyuncu tarafından oynanıyor.