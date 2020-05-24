Giraffe Games Limited tarafından geliştirilen ve günümüzde oynaması ücretsiz olarak mobil platformda yer alan Bocce 3D spor oyunu olarak yayın hayatına devam ediyor.

Kariyer modu eşliğinde oynanabilecek olan oyun internet bağlantısı gerektiriyor. Dünyanın dört bir yanındaki oyunculara meydan okumaya çalışacağımız yapım içerisinde renkli içeriklerin yanı sıra oldukça kolay adapte olunabilen bir yapı yer alıyor.

Android ve iOS platformunda 10 milyondan fazla kez indirilen ve oynaması ücretsiz olarak her kesimden oyuncuya ulaşmayı başaran yapım da oyuncular farklı milletlere özgü bayraklar ile topları belirtilen alana atmaya çalışacağız.

Oyundaki amacımız topların dairenin içerisinde kalmasını sağlamak olacak.