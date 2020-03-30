BodBot, hedeflerinize, ekipmanlarınıza, fiziksel becerilerinize, istenen zorluğa göre özelleştirilen yapay zeka antrenmanları sunan dijital kişisel antrenörünüz. Kilo vermek, kilo korumak, kilo almak isteyenlere öneririm. Uygulama İngilizce; egzersizler videolarla gösteriliyor ve detaylı açıklamalar sunuluyor.

BodBot, evde, spor salonunda, garajınızda, otelde, kısacası her yerde ekipmanlı ve ekipmansız yapabileceğiniz egzersizler içerir. Antrenmanlarınız uygun olduğunuz gün ve saatlere göre ayarlanır. Kas geliştirme, güç kazanma, dayanıklılığı artırma, kardiyovasküler zindeliği artırma, kilo verme… Başlangıç noktanız ve becerileriniz ne olursa olsun, BodBot sizinle birlikte çalışır. Antrenmanlar, aktivite düzeyiniz ve uyku düzeninize göre uyarlanır. Hareketlilik, güç, duruş ve daha fazlasını hedefleyen özelleştirilmiş fitness değerlendirmeleriyle daha iyi hareket eder ve egzersiz yaparsınız. Egzersiz planınızı hazırlamakla kalmaz, sizi takibe alır ve ilerlemenizi kaydeder.

BodBot Android Uygulaması Özellikleri