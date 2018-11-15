Mobil platformda mutantlara ve titanlara karşı savaşağımız Bomb Strike adlı oyun mobil macera oyunu olarak yayınlandı. Ücretsiz fiyat etiketi ile mobil macera severlerin karşısına çıkan yapım çöp adam ile bizleri aksiyon dolu bir dünyaya götürüyor. Karanlık ve ürkütücü bir dünyaya sahip olan oyunda çöp adamımız ile mutantlara ve tinanlara karşı savaşarak onları etkisiz hale getirmeye çalışacağız.

Dipz Studio tarafından geliştirilen ve yayınlanan oyunda ses efektleri ve görsel efektlerde oldukça başarılı bir yapı ile karşımıza çıkacak. Krallığımızı koruyacağımız oyunda birbirinden farklı yaratıklar ile mücadele ederek onları etkisiz hale getirmeye çalışacağız. Basit ve pürüzsüz kontrollere sahip olan oyun çeşitli misyonlara da sahiptir. Oyun içerisinde ilerledikçe zorluk seviyesi de artmaktadır. Esnek bir yapay zekaya sahip olan Bomb Strike, orta genişlikte bir silah envanterine de sahiptir.

10 binden fazla oyuncu tarafından oynanan yapım Google Play üzerinden ücretsiz olarak dağıtılıyor. Dileyen oyuncular hemen indirebilir ve oynamaya başlayabilirler.

İyi oyunlar dileriz.