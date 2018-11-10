Boom Blast, boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli ve sürükleyici bir beceri oyunudur. Reflekslerinizi iyi kullanmanız gereken oyunda engelleri aşarak bölümleri tamamlıyorsunuz. Zaman geçirmek için birebir bir oyun olarak nitelendirebileceğim Boom Blast, mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken bir oyundur. Basit oynanışı ve renkli atmosferiyle de dikkat çeken oyunda bir takım özelleştirmelere de sahip olabiliyorsunuz. Böylece daha renkli bir oyun atmosferi yaşayabiliyorsunuz. Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebileceğiniz Boom Blast, sizleri bekliyor.

Boş zamanlarınızı değerlendirmek için tercih edebileceğiniz oyunda tek yapmanız gereken çemberleri patlatarak ilerlemek. Engellere de dikkat etmeniz gerekiyor. Yüksek puanlara ulaşarak arkadaşlarınıza da meydan okuyabiyorsunuz. Bu tarz oyunları seviyorsanız sakın kaçırmayın.

Boom Blast oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.