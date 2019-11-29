Boost Jump

Düzinelerce arabanın ve karakterin kilidini açıp uzaya Yüksel. Bu oyunda kararlı olmalı ve adım adım gelmiş geçmiş en iyi sıçrayıcı haline gelmelisin. Bu bağımlılık yapan mesafe oyununda, ışık hızına ulaşana kadar yeni toprakları ve gezegenleri keşfet.

Çok sayıda savaş uçağı ve uzay gemisi düşman tarafından vatanımızı delicesine istila etmek için gönderildi. Aracınızı geri dönmeye ve yolda gördüğünüz düşmanları yok etmeye itmek için acele edin. İlerlediğinizde, bazı güçlü malzeme ihtiyacı vardır. Bunlardan yararlanın çünkü daha güçlü olmanıza yardımcı olacak.

Yerçekimine meydan okuyan dünyalar, kilidi açılabilir çılgın arabalar, harika güçler ve bol aksiyon seni bekliyor. Şık bir polis arabası, bir otobüs, bir tank ve bir canavar kamyonet dahil 10’dan fazla çılgın arabanın kilidini aç ve bunları yükselt.

