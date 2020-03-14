Border Patrol

Bu oyunda görevinizin sınırı geçen yolcular için vize vermek veya reddetmek olduğu bir sınır görevlisi olacaksınız. Her tür insanla tanıştığınız ve inancına karar verdiğiniz bir maceraya hazır olun ve ülkeye yasadışı ürün kaçakçılığı yapmaya çalışan kişileri sokmayın.

Bu kağıt oyunu tamamen çevrimdışı ve bir hikaye modu sunuyor. Uluslararası istihbarattan gelen şüpheli yolcuları belirlemenize ve sorgulamanıza yardımcı olacak. İşiniz, günlük raporunda belirtilenlerle eşleşen, havaalanın yanlış kapılarından çıkan, evcil hayvan taşıyan veya sorgulama sırasında şüpheli hareket eden yolcuları durdurmak ve sorgulamaktır.

Zamanın özü konteynır tanımlayıcıları, tedarikçi isimleri ve beyan edilen malların listesi gibi kapsayıcı doküman detaylarını konteynırda gördüğünüz öğelerle karşılaştırdığınızdan emin olun. Bazı nakliyatçıların sizin için ne sakladıklarına şaşıracaksınız.

