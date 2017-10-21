Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz keyifli ve zorlu bir beceri oyunu olan Bounce House, sevimli karakterlerle donatılmış bir mobil oyundur. Çocukların beğenerek oynayabileceği oyunda reflekslerinizi sonuna kadar sınıyorsunuz.

Sezgisel kontrollere sahip olan oyunda zorlu bölümlerin üstesinden gelmeye çalışıyorsunuz. Boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz oyunda yüksek skorlara ulaşarak liderlik tablosunda üst sıralara tırmanmaya çalışıyorsunuz. Zorlu bölümlerle donatılmış oyunda rengarenk grafikler yer alıyor. 50'den fazla karakterin ve 5 farklı oyun dünyasının yer aldığı oyunda işiniz bir hayli zor. Platformlar arasında zıplayarak ilerlemeye çalıştığınız oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Eğer basit ve eğlenceli bir oyun arıyorsanız Bounce House tam size göre diyebilirim.

Bounce House Özellikleri;

50'den fazla karakter

5 farklı oyun dünyası

Sezgisel kontroller

Sürükleyici oyun kurgusu

Bounce House oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.