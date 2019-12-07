Bouncing Buddies, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz zorlu ve eğlenceli bir mobil beceri oyunu olarak dikkat çekiyor.

Sürükleyici atmosferiyle ve bağımlılık yapıcı etkisiyle dikkat çeken Bouncing Buddies, zorlu parkurlarda yeteneklerinizi sınadığınız bir oyundur. Müziğin ritmine kendinizi kaptırarak daha eğlenceli bir deneyim yaşayabileceğiniz oyunda kaliteli görseller yer almakta. Renkli görselleriyle de farklı bir deneyim sunan Bouncing Buddies, mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken bir oyundur. Yüksek puanlara ulaşarak arkadaşlarınıza da meydan okuyabileceğiniz oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız Bouncing Buddies sizleri bekliyor.

Bouncing Buddies oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.