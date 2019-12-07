İndir 51.00 MB
Bouncing Buddies 1.0.36 (Android)
  1. Tamindir
  2. Oyun
  3. Arcade
  4. Bouncing Buddies - Android için Arcade Oyunu

Bouncing Buddies

1.0.36
Android
Bouncing Buddies
ÜCRETSİZ
0  
0  
0  
0  
0  
kullanıcı

Sürükleyici bir beceri oyunu

Bouncing Buddies 1 - 1
Bouncing Buddies 2 - 2
Bouncing Buddies 3 - 3
Bouncing Buddies 4 - 4
Murat İşçi
Murat İşçi -

Bouncing Buddies, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz zorlu ve eğlenceli bir mobil beceri oyunu olarak dikkat çekiyor.

Sürükleyici atmosferiyle ve bağımlılık yapıcı etkisiyle dikkat çeken Bouncing Buddies, zorlu parkurlarda yeteneklerinizi sınadığınız bir oyundur. Müziğin ritmine kendinizi kaptırarak daha eğlenceli bir deneyim yaşayabileceğiniz oyunda kaliteli görseller yer almakta. Renkli görselleriyle de farklı bir deneyim sunan Bouncing Buddies, mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken bir oyundur. Yüksek puanlara ulaşarak arkadaşlarınıza da meydan okuyabileceğiniz oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız Bouncing Buddies sizleri bekliyor.

Bouncing Buddies oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

 