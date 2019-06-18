Mobil platformda oyunculara hem eğlenceli hem de rekabet dolu basketbol maçları sunan Bouncy Basketball ücretsiz bir mobil spor oyunudur.

Android ve İOS platformunda ücretsiz olarak indirilip oynanabilen yapımda oyuncular piksel grafikler eşliğinde basketbol maçlarına katılabilecek, 30’dan fazla takım arasından seçimler yapabileceğiz. Oyun içerisinde yer alan takımlar kilitli bir şekilde karşımıza çıkacak. Bizler galibiyet elde ettikçe bu kilitler açılacak.

Dileyen oyuncular seçtikleri takımları kişiselleştirebilecek ve oyuncularını seçebilecekler. 2D fizik tabanlı olarak oynanabilen yapım iki farklı mobil platformda oldukça beğenildi. Renkli içerikleri ile oyunculara eşsiz bir deneyim sunan yapım tamamen ücretsiz bir yapıya sahip.

Google Play üzerinde 4.4 ile değerlendirilen Bouncy Basketball 5 milyondan fazla oyuncu tarafından keyifle oynanıyor.