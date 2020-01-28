Bouncy Ropes, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli bir beceri oyunu olarak dikkat çekiyor.

Kendine has kontrol mekanizması ve sürükleyici atmosferiyle karşımıza çıkan Bouncy Ropes oyununda aksiyon ve macera durmak bilmiyor. Beğenerek oynayabileceğinizi düşündüğüm oyunda binaların üzerinde ilerliyor ve zorlu engelleri aşmaya çalıyorsunuz. Birbirinden zorlu onlarca bölüme sahip olan oyunda eğlenceli bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. 50'den fazla karakterin kilidini açarak kontrol edebileceğiniz oyunda eşsiz bir atmosfer yer alıyor. Retro tarz grafikleri ve ses efektleriyle de harika bir ortam sunan oyunda aynı zamanda reflekslerinizi de sınayabiliyorsunuz.

Bouncy Ropes oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.