Bowling tutkunları için özel olarak tasarlanan Bowling by Jason Belmonte, mobil platformda spor oyunları arasında kendisine yer bulan ve geniş oyuncu kitlesi ile dikkat çeken sıra dışı bir oyundur.

Gerçekçi grafikleri ve etkileyici tasarımı ile oyun severlere eşsiz bir deneyim sunan bu oyunda amaç, bowling turnuvalarına katılarak başarılı bir performans sergilemek ve en iyi oyuncular arasında yerinizi almaktır. Hassas kontrol özelliği sayesinde topları istediğiniz gibi yönlendirebilir ve kukaları vurarak puan kazanabilirsiniz. Heyecan dolu turnuvaları ile Sıkılmadan oynayabileceğiniz benzersiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda yüzlerce farklı renge sahip bowling topu ve kukası yer almaktadır. Turnuvalarda puan toplayarak farklı topların kilidini açabilirsiniz. Ayrıca topladığınız puanlar sayesinde kendi tasarladığınız kukaları ve topları kullanabilirsiniz.

Şimdiye kadar yapılmış en gerçekçi bowling oyunlarından biri olan ve oyun severlere ücretsiz olarak hizmet veren Bowling by Jason Belmonte, Android ve İOS sürümleri ile farklı platformlardan kolaylıkla ulaşabileceğiniz ve nefes kesen bowling turnuvalarına katılabileceğiniz eğlenceli bir oyun olarak öne çıkıyor.