Mobil oyunculara eğlenceli anlar sunan Bowling Idle spor oyunları arasında yer alıyor. Birbirinden farklı karakterlerin ve hayvanların yer aldığı oyunda enfes bir bowling oyunu oynayacağız.

Super Masters Games imzası ile geliştirilen ve yayınlanan Bowling Idle tamamen ücretsiz olarak indirilir oynanabiliyor. Hem Android hem de İOS platformu oyuncularına yeni sunulan yapımda oyuncular karşılarına çıkan yiyecekleri ve içecekleri bowling topu ile devirmeye çalışacaklar. Klasik bir bowling oyunundan farklı bir yapıya sahip olan oyunda renkli çok sayıda içerikler yer alacak.

Henüz yeni yayınlanmasına rağmen binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam eden oyunda seviye sistemi de yer alacak. Oyuncular bowling konusundaki yeteneklerini tamamen ücretsiz olarak Bowling Idle ile sergileyebilecekler.