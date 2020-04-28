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Boxie 1.9.56 (Android)
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Boxie

1.9.56
Android
Boxie
ÜCRETSİZ
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Sevimli hayvanlar ile mini oyunlar oynayacağız.

Boxie Ekran Görüntüleri - 1
Boxie Ekran Görüntüleri - 2
Boxie Ekran Görüntüleri - 3
Doğukan ÇAĞLAKPINAR
Doğukan ÇAĞLAKPINAR -

Arcade oyunları arasında yer alan ve oyunculara hayvan simülatör oyunu olarak sunulan Boxie birbirinden sevimli hayvanlara ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Absolutist Ltd tarafından geliştirilen ve tamamen ücretsiz olarak oyuncuların beğenisine sunulan Boxie’de oyuncular birbirinden sevimli hayvanlar ile çeşitli mini oyunlar oynayacaklar.

Bazen bulmaca çözecek, bazen fantastik canavarları arayacak, bazen de hayvanlar hakkında çeşitli bilgileri ortaya çıkarmaya çalışacaklar.

Basit grafikler üzerine kurulan ve oyunculara basit bir oynanış sunan yapım içerisinde çeşitli hayvanlar da yer alacak. Oyuncular bu hayvanlar ile yapım içerisinde eğlenceli zaman geçirecekler.

İki farklı mobil platform üzerinde ücretsiz olarak sunulan yapım günümüzde 100 binden fazla oyuncu tarafından ilgiyle oynanmaya devam ediyor.

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