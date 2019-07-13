Etkili boy uzatma egzersizleriyle, beslenme planlarıyla ve boy uzatan ipuçlarıyla, boyunuzu doğal biçimde evde uzatabilir ve 8 hafta içinde daha güzel bir vücut şekline sahip olabilirsiniz!

Çalışmalar, düzenli egzersizin, düzgün beslenmenin ve yeterli uykunun büyüme hormonunun (HGH) üretimini artırabildiğini göstermektedir. İlaç veya ameliyata gerek yok! Bu bilim temelli uygulama boyunuzun uzamasına ve daha güçlü kemiklere sahip olmanıza yardımcı olabilir.

Günlük beslenme planı, boyunuzu en yüksek düzeye çıkarma olasılığını artırmanızı hedefler. Boy uzaması için farklı, besleyici bakımdan zengin gıdalar (kalsiyum, protein, vitaminler) önerilir. Tüm boy uzatma egzersizleri profesyoneller tarafından tasarlandı.

Boy Uzatma Egzersizleri Özellikleri