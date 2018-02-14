Brain Color Challenge - BCC

Brain Color Challenge, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir beceri oyunu olarak karşınıza çıkıyor. Reflekslerinizi sınayabileceğiniz oyunda harika zaman geçirebiliyorsunuz.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz bir mobil oyunu olarak dikkat çeken Brain Color Challenge, basit oynanışıyla ön plana çıkıyor. Reflekslerinizi sınayabileceğiniz oyunda renkleri ve ekranda çıkan yazıları eşleştirerek ilerliyorsunuz. Son derece dikkatli olmanız gereken oyunda renklerin ingilizce isimlerinin doğruluğunu ya da yanlışlığa karar veriyorsunuz. Basit bir oynanışa sahip olan oyunda arkadaşlarınıza da meydan okuyabiliyorsunuz. Liderlik tablosunda üst sıralara tırmanarak dünyanın dört bir yanındaki oyuncularla da yarışabiliyorsunuz. Minimalist grafikleriyle de dikkat çeken oyunda harika müzikler bulunuyor. Keyifli bir oynanışa sahip olan Brain Color Challenge oyununu sakın kaçırmayın.

Brain Color Challenge oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.