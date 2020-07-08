Brave Dungeon hafif stratejik savaş ve ilginç keşif özellikli bir fantezi rol yapma oyunudur. En güçlü takımı oluşturmak için kahramanları topla ve kahramanları en iyi şekilde kullanmak için stratejik olarak konuşlandırın.

Otomatik satranç, Öldürme Kulesi ve daha yenilikçi özellikler yepyeni bir RPG deneyimi yaşatacak. Son savaş başlıyor! Bu harika macera, çağırma ve birleştirme ile tasarlanmıştır. Artık gereksiz taktikler yok sadece düz bir savaş stili var. Büyük ödüller kazanın ve rahat oyunun tadını çıkarın.

As takımını kurmak için 200'den fazla kahraman topla. Özel becerilere sahip 6 farklı grupta ve 4 farklı sınıftan yüzlerce kahramandan kendi takımınızı oluşturmak için akıllıca seçim yapın. Zaferin kahramanların bağlarına, eşleşmelere, becerilere ve formasyona da dayandığını unutma.