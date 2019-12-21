Mobil platformda birbirinden farklı oyunlara sahip olan UnlockGame imzası ile geliştirilen ve oynaması ücretsiz olarak hem Android hem de iOS platformunda yayınlanan Brave Legends: Heroes Awaken mobil rol oyunları arasında yer alıyor.

Dünyanın dört bir yanındaki oyuncular tarafından gerçek zamanlı bir RPG oyunu olarak oynanan Brave Legends: Heroes Awaken’de oyuncular savaş arenalarında karşı karşıya gelecek ve yeteneklerini sergileme fırsatı elde edecekler.

3D grafiklerin yer aldığı yapımda oyuncular aksiyon yüklü stratejik adımlar atacak ve gerçek zamanlı olarak RPG savaşlarına dahil olacaklar. Yüzlerce farklı seçeneğin yer aldığı yapımda oyuncular birbirinden farklı epik kahramanlar ile tanışacaklar.

Özelleştirme seçeneklerinin de yer aldığı yapımda oyuncular becerilerini de geliştirebilecekler. Oyun oldukça detaylı içeriklere ev sahipliği yapacak.