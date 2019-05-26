Brave Order, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil rol yapma oyunu olarak ön plana çıkıyor.

Ölümcül savaşlara dahil olup becerilerinizi sınayabileceğiniz bir oyun olan Brave Order, kendine has atmosferi ve sürükleyici etkisiyle dikkat çekiyor. Taktiksel savaşlara katılıp karakterinizi kontrol ettiğiniz oyunda dikkatli olmanız gerekiyor. Rekabetçi bir oynanışa sahip olan oyunda zaferler kazanarak daha güçlü bir konuma gelebiliyorsunuz. Rol yapma oyunu sevenlerin beğenerek oynayabileceğini düşündüğüm bir oyun olma özelliği taşıyan Brave Order, kaliteli ve renkli görselleriyle de dikkat çekiyor. Oyunu arkadaşlarınızla birlikte de oynayabiliyorsunuz. Takımınızı iyi kontrol edip dünyaya hükmetmek için mücadele etmeniz gereken Brave Order oyununda zevkli bir deneyim yaşayabiliyorsunuz.

Brave Order oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.