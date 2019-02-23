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Bravium-Hero Defense RPG 1.4.0 (Android)
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  5. Bravium-Hero Defense RPG - Android İçin Rol Oyunudur

Bravium-Hero Defense RPG

1.4.0
Android
Bravium-Hero Defense RPG
ÜCRETSİZ
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Doğukan ÇAĞLAKPINAR
Doğukan ÇAĞLAKPINAR -

Bravium-Hero Defense RPG

Binlerce oyuncunun vazgeçilmezi olan ve ücretsiz olarak hizmetinize sunulan Bravium-Hero Defense RPG, aksiyon dolu savaşlar yapabileceğiniz eşsiz bir oyun olarak dikkat çekiyor.

HD grafik tasarımı ve ses efektleri ile güçlendirilmiş bu oyunda, yaratıklarla mücadele edebilir ve farklı karakterler kullanarak savaşlardan galip ayrılabilirsiniz. Gizemli bir büyücü ya da öfkeli bir Viking olabilir ve düşmanlarınıza karşı güçlü bir savaşçı karaktere bürünebilirsiniz. Oyunda yapmanız gereken, karşınıza çıkan yaratıkları yok ederek ganimet toplamak. Toplayacağınız altınlar ile savaş kahramanlarınızı daha da güçlendirebilir ve farklı silahlar alabilirsiniz.

İnternet bağlantısı gerekmeden dilediğiniz her yerden rahatlıkla oynayabilirsiniz. Oyun içerisinde onlarca farklı bölüm ve birbirinden farklı birçok arka plan teması yer almaktadır. Ayrıca savaşlarda kullanabileceğiniz silahlar, kılıçlar, baltalar, ateş topları, uzun menzilli makineler gibi çeşitli savaş aletleri bulunmaktadır. Savaşlardan kazanacağınız ganimet ile farklı bölümlerin kilidini açabilir ve seviye atlayabilirsiniz.

Android ve İOS işlemciye sahip tüm cihazlarda keyifle oynayabileceğiniz Bravium-Hero Defense RPG ile farklı bir oyun deneyimi kazanabilir ve aksiyona doyabilirsiniz.

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