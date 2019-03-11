Break Bricks - Ball's Quest, topları fırlatarak tuğlaları kırmaya çalıştığınız bir arcade oyunu. Sadece Android platformunda 1 milyon indirmeyi geçen tuğla kırma oyununda her seviyede yüzlerce renkli bloğu yok etmeye çalışıyorsunuz. Top oyunlarını seviyorsanız tavsiye ederim; zaman geçirmek için birebir.

İnternetsiz oynama seçeneği sunması ve tek dokunuş, kaydırmaya dayalı kontrol sistemiyle her yerde rahatça oynayabileceğiniz bir arcade oyun Break Bricks. Adından da tahmin edeceğiniz üzere klasik tuğla kırma oyunu. Benzerlerinden farklı olarak bölüm bazlı ilerliyor, her bölümde yüzlerce tuğla kırıyorsunuz. Tuğlaların sayısı bir hayli fazla. En iyi açıyı ve pozisyonu yakalayıp temizliyorsunuz. Bloklar, tek vuruşta kırılıyor. Blokları kırmak içinse tek yapmanız gereken; kaydırma hareketi.