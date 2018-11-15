Break the Hoops, Ketchapp’ın oynadıkça bağlayan beceri oyunu. Çember formunda tuzaklarla çevrili platformda zıplayarak ilerlediğiniz oyunda durma lüksünüz yok. Sürekli zıplayarak platformu zayıf noktalarından çökertmeniz gerekiyor. Sinir edici derecede zor oynanış sunan oyunun kısa sürede bağımlısı oluyorsunuz.

Oynaması kolay çok iyi oynaması zaman alan vakit öldürmelik Android oyunlardan biri Break the Hoops. Oyunun adından da anlayacağınız üzere çemberi kırarak bölüm atlıyorsunuz. Parçalardan oluşan çemberin üzerinde zıplayarak her bir parçasını kırıyor, farklı renge boyanmış son sabit parçaya geldiğinizde sonraki bölüme geçiyorsunuz. Top sürekli zıpladığından size ufak sağ sol kaydırma hareketiyle çemberi döndürmek kalıyor. Çemberi oluşturan parçaların üzerindeki objelere (sabit, hareketli ve farklı formda) değerseniz bölüme baştan başlıyorsunuz.