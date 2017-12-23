BreakChest - Golden Tap, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir beceri oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Sandıkları üst üste getirerek puanlar kazandığınız oyunda elinizi çabuk tutmalı ve yüksek puanlara ulaşmalısınız.

Tüm sandıkları yok etmeniz gereken bir mobil oyun olan BreakChest - Golden Tap, kıyasıya mücadele ettiğiniz bir oyundur. Oyunda üstten gelen sandıkları uygun yerlerine yerleştirerek puanlar kazanıyorsunuz. Aynı sandıkları üst üste getirerek yok ettiğiniz oyunda işiniz bir hayli zor. Son derece dikkatli olmanız gereken oyunda keyifli bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Arkadaşlarınıza da meydan okuyabileceğiniz oyunda kolay kontroller bulunuyor. Kaliteli ve renkli grafikleriyle de göze hoş gelen atmosferiyle dikkat çeken BreakChest - Golden Tap'ı sakın kaçırmayın. Sürükleyici kurgusu ve bağımlılık yapıcı etkisiyle mutlaka denemeniz gereken bir beceri oyunu diyebilirim.

BreakChest - Golden Tap oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.