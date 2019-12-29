Hiçbir ücret ödemeden cihazınıza kuracağınız ve stres giderici özelliği ile sıkılmadan oynayacağınız Bricks Ball Crusher, onlarca topu kontrol ederek renkli küp blokları kırmak için çaba göstereceğiniz eğlenceli bir bulmaca oyunudur.

Renkli grafikleri ve sürükleyici bölümleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken tek şey, topları kontrol ederek havada asılı duran kare blokları kırmak ve seviye atlayarak yeni bölümlerin kilidini açmaktır.

Tuğlaları kırmak için topları seri bir şekilde fırlatmalı ve kısıtlı bir sürede maksimum puana ulaşmalısınız. Topları farklı yönlerde ve hızlarda atarak istediğiniz bloktan başlayabilir ve platformdaki blokların tamamı temizlenene kadar mücadeleye devam edersiniz.

Oyun içerisinde stres gidereceğiniz binlerce keyif verici tuğla kırma bölümü ve 30 farklı top seçeneği yer almaktadır. İstediğiniz topu kullanarak blokları kırmak için seri atışlar yapabilir ve hedefe ulaşarak puan kazanabilirsiniz.

Hem Android, hem de İOS işletim sistemlerine sahip tüm mobil cihazlardan kolaylıkla erişeceğiniz Bricks Ball Crusher, geniş bir oyuncu topluluğu tarafından benimsenen sürükleyici bir oyun olarak dikkat çekmektedir.