Bricks Breaker Puzzle, bağımlılık yapıcı etkisiyle karşımıza çıkan yepyeni bir mobil oyundur. Oyunda tuğlaları kırarak bölümleri geçiyor ve boş zamanlarınızı değerlendirebiliyorsunuz.

Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir beceri ve arcade oyunu olan Bricks Breaker Puzzle, tuğlaları kırarak ilerlediğiniz bir oyundur. BBTAN oyunu ile tuğla kırma oyunlarını birleştiren oyunda renkli bir mücadelenin içerisinde kendinizi bulabiliyorsunuz. Son derece keyif veren oyunda zorlu bölümlerin üstesinden gelmeniz gerekiyor. Basit oynanışı ve sürükleyici atmosferiyle dikkat çeken oyunda işiniz bir hayli zor. Minimal tarz grafiklere sahip olan oyunda arkadaşlarınıza da meydan okuyabiliyorsunuz. Her türlü cihazda oynayabileceğiniz oyunda dünyanın her yerindeki oyuncularla mücadele edebiliyorsunuz. Farklı özel güçleri de kullanabileceğiniz oyunda işiniz çok zor.

Bricks Breaker Puzzle oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.