Bricks, Ketchapp’ın renkli basit görsellerle süslediği reflekslere dayalı tuğla kırma oyunu. Rengarenk tuğlalardan oluşan platformda mümkün olduğunca fazla tuğa yok etmeye çalışıyorsunuz. Renk eşleştirmeye dayalı bu arcade oyunun kısa sürede bağımlısı olacaksınız.

Oyunda puan toplamak çok basit. Tek yapmanız gereken şey; kontrolünüzdeki tuğlanın rengiyle platformdaki tuğlanın rengini tutturup kırmak. Sadece sağa sola kaydırabildiğiniz tuğlanın rengi puan topladıkça değişiyor ve platformdaki rengarenk tuğlalarla eşleştirmek zorlaşıyor. Tuğlaları kırarken bir yandan da platform yükseldiğinden işiniz iyice zorlaşıyor. Bu noktada refleksleriniz, hızlı düşünüp hareket etme yeteneğiniz, dikkatiniz ortaya çıkıyor.