Hem Android, hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformda oyun tutkunlarına hizmet veren ve 50 binden fazla oyuncu tarafından tercih edilen Bridge Another World Alice in Shadowland, çeşitli objelerin eksik parçalarını tamamlayabileceğiniz ve gizli nesneleri bularak ipuçları toplayabileceğiniz benzersiz bir oyun olarak öne çıkıyor.

Etkileyici grafik tasarımı ve kaliteli ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, macera dolu bir dünyada gezinerek gizemli nesnelerin sırlarını çözmek ve ipuçlarına ulaşarak çıkış yollarını bulmaktır. Oyunda, kırık bir ayna parçası bulan ve bu ayna sayesinde gizemli yerlere yolculuk yapan bir karakterin başından geçenler konu edinilmiştir. Farklı tasarımı ve sıra dışı konusu ile sıkılmadan oynayabileceğiniz eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda yüzlerce gizli nesne ve parçası kaybolmuş onlarca farklı obje bulunmaktadır. Eksik parçalara ve kayıp eşyalara ulaşmak için çeşitli bulmacalar çözmeli ve minik strateji oyunları oynamalısınız. Böylece ipucu toplayabilir ve görevleri tamamlayabilirsiniz.

Mobil platformda macera oyunları arasında bulunan Bridge Another World Alice in Shadowland, eğlenceye doyabileceğiniz kaliteli bir oyundur.