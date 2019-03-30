Bridge to Another World: The Others

Hem Android, hem de İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalışan ve binlerce oyuncu tarafından tercih edilen Bridge to Another World, kötü cadının yaptığı büyüleri kaldırarak insanlığı kurtarabileceğiniz macera dolu bir oyundur.

Kaliteli grafikler ve ses efektleri ile donatılmış bu oyunda amaç, cadının eğittiği yırtıcı yarasaları bularak avlamak ve kötü büyüleri ortadan kaldırmaktır. Ormanlık alanlarda dolaşarak ipuçlarına ulaşmalı ve gizli nesneleri bularak görevleri tamamlamalısınız. Sürükleyici özelliği ile sıkılmadan oynayabileceğiniz sıra dışı bir oyun sizleri bekliyor.

Oyun içerisinde sayısız gizli nesne ve ipucu toplayabileceğiniz onlarca farklı bulmaca yer almaktadır. İpuçlarından yola çıkarak yarasaların yerlerini bulmalı ve onları oklayarak öldürmelisiniz. Bu sayede büyücüyü etkisiz hale getirebilir ve görevleri başarıyla yerine getirebilirsiniz. Kayıp eşyaları buldukça seviye atlayabilir ve yeni mekanların kilidini açabilirisiniz.

Mobil platformda macera oyunları arasında kendisine yer bulan ve geniş oyuncu kitlesi ile dikkat çeken Bridge to Another World, ilginç konusu ve eşsiz tasarımı ile yeni oyuncularını bekliyor.