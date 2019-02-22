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Brown Dust 1.31.8 (Android)
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  5. Brown Dust - Android İçin Rol Yapma Oyunu

Brown Dust

1.31.8
Android
Brown Dust
ÜCRETSİZ
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Erkan Calp
Erkan Calp -

Anime çizimleriyle büyüleyen mobil rpg

Brown Dust, yüksek kalitede anime çizimleriyle kendisine çeken mobil rol yapma oyunu. Sonsuz strateji ve destansı savaşlar, dünya boss’larıyla birlikte savaş, gerçek zamanlı PvP savaşlar, farklı oyun modları, taktiksel sıra tabanlı oynanışı ile sıkıcı rpg oyunları unutturan yapım, popüler anime rpg oyunların geliştiricisi NEOWIZ.

Efsanevi paralı askerlerden takım kurup imparatorluğu kurtarma mücadelesine girdiğiniz, strateji odaklı ilerlemeniz gereken bir mobil oyun Brown Dust. Anime karakterlerin yer aldığı, ara sahneleriyle büyüleyen oyunda 300’ün üzerinde farklı yetenekte, seviye atlayabilen karakter bulunuyor. Paralı askerlerin anında 6 şeytan ve bir özel karakterle (Dominus Octo) düşmanlarınızı alt etmeye çalışıyorsunuz. PvP modda diğer oyuncularla gücünüzü birleştirip destansı dünya boss’larına karşı savaşmaktan Lonca savaşına girmeye, Şeytan Kalesinde stratejinizi konuşturarak antik para ve ödüller kazanmaktan Kristal Mağarasında cesur paralı askerleriniz için uyanış materyalleri toplamaya, Rune Tapınağında para askerlerinizin yeteneklerini geliştirmek için runik yazı toplamaya pek çok aksiyona giriyorsunuz. Fantastik dünyanın kapılarını aralayan Hikaye modunda da 1200’ün üzerinde bölüm sizi bekliyor.

 

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