Bruce Lee Dragon Run, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir beceri oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Efsanevi bir mücadele verdiğiniz oyunda engellerin üstesinden geliyor ve yüksek puanlara ulaşıyorsunuz.

Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz harika bir beceri oyunu olarak karşımıza çıkan Bruce Lee Dragon Run, yeteneklerinizi gösterebileceğiniz bir oyundur. Oyunda engellerin üstesinden geliyor ve karşınıza çıkan düşmanları yok ediyorsunuz. Sonsuz oyun moduyla oynanan oyunda tek yapmanız gereken yüksek puanlara ulaşmak ve arkadaşlarınıza meydan okumak. Karakter olarak Bruce Lee'yi kontrol ettiğiniz oyunda üstün dövüş becerilerinizi gösteriyorsunuz. Farklı karakterlerin kilitlerini de açabileceğiniz oyunda işiniz oldukça zor. Bu tarz oyunları sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir oyun olarak nitelendirebileceğim Bruce Lee Dragon Run sizleri bekliyor. Ninja düşmanları alt edebileceğiniz bu zevkli oyunu sakın kaçırmayın.

Bruce Lee Dragon Run oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.