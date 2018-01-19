BTCTurk, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir bitcoin piyayası takip uygulamasıdır. Güncel piyasa bilgilerine kısa yoldan erişmenize olanak sağlayan BTCTurk, hesaplarınızdaki heraketleri de görüntülemenize olanak sağlıyor.

Bitcoin hesaplarınız üzerindeki işlemleri esnek bir şekilde gerçekleştirebileceğiniz bir platform olma özelliği taşıyan BTCTurk, tüm değişikliklerden anında haberdar olmanızı sağlıyor. Alış satış işlemlerinden para yatırma ve çekme işlemlerine kadar pek çok işlemi kolayca halletme imkanı sunan BTCTurk, mutlaka telefonlarınızda olması gereken bir uygulamadır. Bildirim sistemine de sahip olan oyunda piyasadaki önemli değişikliklerden anında haberdar olabiliyorsunuz. Kolay bir kullanıma sahip olan BTCTurk'ü mutlaka denemelisiniz. Eğer piyasaya dair araştırma içerisindeyseniz ve bitcoin hesaplarınızı yönetmekte zorluk çekiyorsanız bu uygulama tam size göre.

BTCTurk uygulamasını Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.