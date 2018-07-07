BTS craft, sürükleyiciliği bir hayli yüksek olan yepyeni bir mobil beceri oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Aksiyonu ve macerası bol bir oyun olarak nitelendirebileceğim oyunda düşman birliklerin üstesinden geliyor ve puanlar kazanıyorsunuz.

Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil arcade oyunu olan BTS craft, zorlu seviyeleri aşarak rakiplerinizi alt etmeye çalıştığınız bir oyundur. Oyunda becerilerinizi sonuna kadar kullanıyor ve farklı kartları kullanarak farklı stratejik hamleler yapabiliyorsunuz. Farklı güçteki karakterlerin yer aldığı oyunda skor tablosunda üst sıralara tırmanmak için puanlar kazanmanız gerekiyor. Benzersiz bir mobil oyun olarak nitelendirebileceğim BTS craft ile savaşa doyuyorsunuz. Bağımlılık yapıcı etkisi de bir hayli yüksek olan oyunda kaliteli grafikler bulunuyor. BTS craft oyununu sakın kaçırmayın.

BTS craft oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.