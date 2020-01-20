Bubble Tea!, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli ve sürükletici bir mobil simülasyon oyunudur.

Farklı lezzetlerin karışımlarını yaparak puanlar kazanabileceğiniz ve zaman geçirebileceğiniz bir oyun olarak dikkat çeken Bubble Tea!, sürükleyici atmosferiyle ön plana çıkıyor. Büyük bir beğeniyle oynayabileceğiniz oyunda farklı tarifleri yaparak para kazanıyorsunuz. Eğlenceli bir deneyim sunan oyunda harika vakit geçirebiliyorsunuz. Renkli görselleriyle de ön plana çıkan oyunda dikkatli olmanız gerekiyor. Bağımlılık yapıcı bir etkiye sahip olan oyunda elinizi çabuk tutmanız da gerekiyor. Bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız Bubble Tea! sizleri bekliyor.

Bubble Tea! oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.